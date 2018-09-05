Стивенс: «Играть в жару — слабое удовольствие»

Американка Слоан Стивенс прокомментировала свое поражение в четвертьфинале US Open-2018 от латвийской теннисистки Анастасии Севастовой. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Севастовой, которая в полуфинале сыграет с еще одной американкой — Сереной Уильямс . Стивенс сложила с себя полномочия действующей чемпионки US Open.

«Я могла проиграть еще в первом круге, и это было бы очень плохо. Но мне удалось выйти в 1/4 финала, провести несколько действительно хороших матчей. Для меня это повод для гордости. Защищать титул очень сложно.

Сегодня я не могла ничего противопоставить. Даже когда у меня были брейк-пойнты, я не выигрывала эти очки. Психологически и физически я просто не включилась. Это был тяжелый день.

Играть в жару — слабое удовольствие. Я впервые начала играть матч в 12:00, было очень жарко, но условия были одинаковыми. Севастова справилась с жарой лучше», — цитирует Стивенс пресс-служба WTA.