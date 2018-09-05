Рахимова и Селехметьева проиграли на старте юниорского US Open в парном разряде

Российская теннисистка Камилла Рахимова и представительница Словакии Ленка Стара не смогли пробиться во второй круг юниорского Открытого чемпионата США в парном разряде. На старте соревнований они проиграли американкам Харрикейн Тайре Блэк и Леа Ма, посеянным под восьмым номером, со счётом 6:3, 3:6, [9:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Россиянка Оксана Селехметьева и украинка Дарья Лопатецкая в двух партиях потерпели поражение от американок Элизабет Мандлик и Пейтон Стирнс со счётом 3:6, 6:7 (8:10). Матч продолжался 1 час 20 минут.

Ранее во второй круг юниорского Открытого чемпионата США в парном разряде пробились российские теннисистки Таисия Пачкалёва и Анастасия Тихонова.