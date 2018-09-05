Надаль провёл самый длительный матч на US Open

Первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль провёл свой самый затяжной матч в рамках Открытого чемпионата США. Четвертьфинальная встреча с австрийцем Домиником Тимом (9) длилась 4 часа и 49 минут. Итоговая победа завершилась победой испанца — 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

В этом же матче Рафаэлю покорилось ещё одно интересное достижение — впервые в карьере он выиграл матч основной сетки турнира «Большого шлема», взяв при этом меньше геймов, нежели соперник.