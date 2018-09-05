Победы Надаля и дель Потро — в видеообзоре четвертьфиналов US Open 2018

Матч продолжался три с половиной часа. Дель Потро совершил 14 эйсов, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 26 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Испанец Рафаэль Надаль (1) пробился в полуфинал Открытого чемпионата США, в пяти партиях обыграв представителя Австрии Доминика Тима (9) со счётом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 4 часа 49 минут.

Действующий победитель турнира трижды подал навылет, активно выиграл 55 очков и совершил 49 невынужденных ошибок. На счету Доминика 18 эйсов, 74 виннера и 57 неточностей.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».