Доминик Тим: «Теннис жесток, в моем матче с Надалем не должно было быть проигравшего»

Австрийский теннисист Доминик Тим — о матче с Рафаэлем Надалем в 1/4 финала US Open. Испанец одержал победу в пяти сетах — 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6.

— Запомню этот матч навсегда. Теннис жесток — в этой игре не должно было быть проигравшего. Но таков теннис — он набрал на одно очко больше, чем я. Рафа говорил, что ему очень жаль, но не думаю, что он жалеет о своей победе. Мне нравится играть на решающих стадиях турниров. Рад, что болельщики были на моей стороне. Это было хорошо для меня. Корт был достаточно медленным.

В полуфинале Надалю предстоит матч с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.