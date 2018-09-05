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Доминик Тим: «Теннис жесток, в моем матче с Надалем не должно было быть проигравшего»
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Доминик Тим: «Теннис жесток, в моем матче с Надалем не должно было быть проигравшего» 

Спорт-Экспресс 5 сентября 2018
Австрийский теннисист Доминик Тим — о матче с Рафаэлем Надалем в 1/4 финала US Open. Испанец одержал победу в пяти сетах — 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6.
— Запомню этот матч навсегда. Теннис жесток — в этой игре не должно было быть проигравшего. Но таков теннис — он набрал на одно очко больше, чем я. Рафа говорил, что ему очень жаль, но не думаю, что он жалеет о своей победе. Мне нравится играть на решающих стадиях турниров. Рад, что болельщики были на моей стороне. Это было хорошо для меня. Корт был достаточно медленным.
В полуфинале Надалю предстоит матч с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
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