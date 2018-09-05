Шарапова примет участие в «ВТБ Кубок Кремля» 

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что на турнире в Москве выступит Мария Шарапова.
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«Состав сумасшедший, в женской сетке соревнований в Москву приедут 12 теннисисток из первой тридцатки рейтинга. И предугадать победителя невозможно. Отмечу, что проходящих дней на Кубке Кремля не будет, как в женском, так и в мужском турнире.
Шарапова сконцентрирована на главных соревнованиях. Мы это обсуждали уже с вами — с точки зрения нервной системы, с точки зрения стабильности нельзя концентрироваться лишь на больших турнирах. В этом плане Шараповой турнир в Москве полезен. Она готовится к Кубку Кремля и собирается выступить лучше, чем в прошлом году», — цитирует ТАСС Тарпищева.
Помимо 31-летней россиянки в Москву приедут Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, чешки Каролина Плишкова и Барбора Стрыцова, голландка Кики Бертенс, бельгийка Элиза Мертенс, румынка Михаэла Бузарнеску, латвийка Анастасия Севастова, словачки Доминика Цибулкова и Магдалена Рыбарикова, украинка Леся Цуренко, британка Джоанна Конта, француженка Кристина Младенович, американка Даниэль Коллинз, а также Арина Соболенко и Александра Саснович из Беларуси.
«ВТБ Кубок Кремля» пройдет в Москве с 13 по 21 октября.