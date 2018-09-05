Теннисистка Касаткина сыграет на Кубке Кремля 

Российская теннисистка Дарья Касаткина примет участие в турнире Кубок Кремля, сообщает ТАСС.
Также в список участников одиночного женского турнира вошли россиянки Мария Шарапова, которая занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Анастасия Павлюченкова (28) и Екатерина Макарова (45).
В заявку на турнир включены: Каролина Плишкова (Чехия, 8), Кики Бертенс (Нидерланды, 13), Элизе Мертенс (Бельгия, 15), Анастасия Севастова (Латвия, 18), Арина Соболенко (Белоруссия, 20), Михаэла Бузарнеску (Румыния, 21), Барбора Стрыцова (Чехия, 23), Анетт Контавейт (Эстония, 27), Магдалена Рыбарикова (Словакия, 29), Ализе Корне (Франция, 31), Дарья Гаврилова (Австралия, 32), Александра Саснович (Белоруссия, 33), Доминика Цибулкова (Словакия, 35), Леся Цуренко (Украина, 36), Даниэль Коллинз (США, 37), Йоханна Конта (Великобритания, 46) и Кристина Младенович (Франция, 53).
Турнир пройдет на кортах спорткомплекса «Олимпийский» с 13 по 21 октября.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Касаткина завершила выступление на US Open.