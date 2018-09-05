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Дель Потро — полуфиналист US Open
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Дель Потро — полуфиналист US Open 

LiveSport.Ru + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: LiveSport.Ru
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро вышел в полуфинал US Open, одержав волевую победу над американцем Джоном Изнером со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.
Матч продолжался три с половиной часа. Дель Потро совершил 14 эйсов, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 26 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.
Следующим соперником Дель Потро на Открытом чемпионате США станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо австриец Доминик Тим.
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