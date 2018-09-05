Дель Потро — полуфиналист US Open

Матч продолжался три с половиной часа. Дель Потро совершил 14 эйсов, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 26 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.