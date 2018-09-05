Гёргес, Азаренко, В. Уильямс и Гаспарян сыграют на турнире в Люксембурге 

Стал известен состав участниц турнира в Люксембурге, который пройдёт с 15 по 20 октября 2018 года. В частности, здесь сыграет действующая чемпионка «ВТБ Кубок Кремля» немка Юлия Гёргес.
В заявку включены американка Винус Уильямс, испанка Карла Суарес-Наварро, представительницы Беларуси Виктория Азаренко и Вера Лапко, итальянка Камила Джорджи, бельгийки Элисон Ван Эйтванк и Кирстен Флипкенс, хорватка Донна Векич, чешка Катержина Синякова, немка Татьяна Мария.
Россию на этих соревнованиях представит Маргарита Гаспарян.
Действующей победительницей турнира в Люксембурге является немецкая теннисистка Карина Виттёфт. В прошлогоднем финале она в двух сетах обыграла пуэрториканку Монику Пуиг со счётом 6:3, 7:5.