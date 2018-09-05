Ещё
Гёргес, Азаренко, В. Уильямс и Гаспарян сыграют на турнире в Люксембурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гёргес, Азаренко, В. Уильямс и Гаспарян сыграют на турнире в Люксембурге 

Чемпионат.com 5 сентября 2018
Стал известен состав участниц турнира в Люксембурге, который пройдёт с 15 по 20 октября 2018 года. В частности, здесь сыграет действующая чемпионка «ВТБ Кубок Кремля» немка Юлия Гёргес.
В заявку включены американка Винус Уильямс, испанка Карла Суарес-Наварро, представительницы Беларуси Виктория Азаренко и Вера Лапко, итальянка Камила Джорджи, бельгийки Элисон Ван Эйтванк и Кирстен Флипкенс, хорватка Донна Векич, чешка Катержина Синякова, немка Татьяна Мария.
Россию на этих соревнованиях представит Маргарита Гаспарян.
Действующей победительницей турнира в Люксембурге является немецкая теннисистка Карина Виттёфт. В прошлогоднем финале она в двух сетах обыграла пуэрториканку Монику Пуиг со счётом 6:3, 7:5.
Чемпионат.com: последние новости
Горнолыжница Вонн: мне жаль Наоми Осаку Впервые за 17 лет четверо австралийцев попали в топ-50 рейтинга ATP Ватутин пробился в четвертьфинал турнира «челленджер» в Польше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение