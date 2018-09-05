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Тим — о матче с Надалем: Не припомню более эпичного матча с моим участием
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Тим — о матче с Надалем: Не припомню более эпичного матча с моим участием 

Советский спорт + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Надаль обыграл Тима и вышел в полуфинал US Open
Тим в пяти сетах проиграл первой ракетке мира Рафаэлю Надалю — 6:0, 4:6, 5:7, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7).
«Не припомню более эпичного матча с моим участием. Думаю, сегодняшнюю игру можно смело ставить на первое место. Да, я играл ранее несколько классных встреч, но сегодняшняя получилась особенно затяжной. К тому же я играл против великого теннисиста на поздней стадии турнира «Большого шлема». Конечно, сейчас я опустошен. Но уже через несколько дней вспомню это в положительном контексте, ведь я играл при заполненном стадионе имени Артура Эша с Рафой в 1/4 финала US Open», — приводит слова Тима официальный сайт ATP.
В полуфинале US Open Надаль сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, который ранее обыграл американца Джона Иснера — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.
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