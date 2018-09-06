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Стали известны финалисты US Open 2018 в миксте
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Стали известны финалисты US Open 2018 в миксте 

Чемпионат.com + ещё 2 6 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
На Открытом чемпионате США в миксте стали известны имена финалистов. В первом полуфинале американка Бетани Маттек-Сэндс и британец Джейми Маррей одолели американцев Кристину Макхэйл и Кристиана Харрисона со счётом 6:4, 2:6, [10:8]. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Бетани и Джейми дважды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
В финале Маттек-Сэндс и Маррей сразятся с представительницей Польши Алицией Росольской и хорватом Николой Мектичем, которые одолели австралийца Джона Пирса и китаянку Чжан Шуай со счётом 2:6, 6:4, [10:7]. Второй полуфинал продолжался 1 час 11 минут.
Финал состоится 8 сентября.
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