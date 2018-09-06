Стали известны финалисты US Open 2018 в миксте

Бетани и Джейми дважды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

В финале Маттек-Сэндс и Маррей сразятся с представительницей Польши Алицией Росольской и хорватом Николой Мектичем, которые одолели австралийца Джона Пирса и китаянку Чжан Шуай со счётом 2:6, 6:4, [10:7]. Второй полуфинал продолжался 1 час 11 минут.

Финал состоится 8 сентября.