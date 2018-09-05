Нисикори не помешает Чиличу выйти в полуфинал US Open, уверены эксперты

В матче четвёртого раунда Открытого чемпионата США–2018 хорват Марин Чилич (7) в трёх сетах одолел бельгийца Давида Гоффена (10) — 7:6 (8:6), 6:2, 6:4. За выход в полуфинал турнира Чилич 5 сентября поборется с японцем Кеем Нисикори (21).

Согласно котировкам, у хорвата больше шансов в этом матче. Победа Нисикори оценивается коэффициентом 2.35, победа с форой «+3,5» гейма — 1.74. Если Марин Чилич сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.66. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.14. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.00.