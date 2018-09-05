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Букмекеры: Джокович разгромит Миллмана и выйдет в полуфинал US Open
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Букмекеры: Джокович разгромит Миллмана и выйдет в полуфинал US Open 

Чемпионат.com + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Букмекеры.рф
Сербский теннисист Новак Джокович преодолел четвёртый круг Открытого чемпионата США, где взял верх над португальцем Жоау Соузой — 6:3, 6:4, 6:3. За выход в полуфинал Джокович в ночь на 6 сентября поборется с Джоном Миллманом (Австралия).
Согласно котировкам, у австралийца меньше шансов в этом матче. Победа Миллмана оценивается коэффициентом 12.0, победа с форой «+7,5» гейма — 2.32. Если Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.06. На то, что он сумеет отыграть фору в 7,5 гейма, можно поставить за 1.65. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 8.00.
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