Букмекеры: Джокович разгромит Миллмана и выйдет в полуфинал US Open

Сербский теннисист Новак Джокович преодолел четвёртый круг Открытого чемпионата США, где взял верх над португальцем Жоау Соузой — 6:3, 6:4, 6:3. За выход в полуфинал Джокович в ночь на 6 сентября поборется с Джоном Миллманом (Австралия).

Согласно котировкам, у австралийца меньше шансов в этом матче. Победа Миллмана оценивается коэффициентом 12.0, победа с форой «+7,5» гейма — 2.32. Если Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.06. На то, что он сумеет отыграть фору в 7,5 гейма, можно поставить за 1.65. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 8.00.