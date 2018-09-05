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6 сентября гостем студии Sport24.ru станет Евгений Кафельников
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6 сентября гостем студии Sport24.ru станет Евгений Кафельников 

SPORT24.ru 5 сентября 2018
В четверг, 6 сентября, гостем программы Александра Кузмака в студии Sport24.ru станет известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников. Начало эфира запланировано на 12:00 по московскому времени.
Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. Он первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде и стал первой ракеткой мира. Кафельников — олимпийский чемпион (Сидней, 2000), обладатель «Кубка Дэвиса» (2002), чемпион России по гольфу (2011). Кроме того, Евгений — известный болельщик «Спартака».
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