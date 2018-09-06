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Итальянка Скьявоне объявила о завершении карьеры теннисистки
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Итальянка Скьявоне объявила о завершении карьеры теннисистки 

Вести.Ru + ещё 10 6 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне объявила о завершении профессиональной карьеры. 38-летняя победительница Открытого чемпионата Франции приняла окончательное решение об уходе из тенниса.
"Этот очень важный момент в моей жизни — я решила попрощаться с теннисом в качестве игрока, — приводит слова Скьявоне Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт WTA. — Я очень довольна своей профессиональной карьерой, жизнью и всем остальным".
"У меня было две мечты, когда мне было 18 лет: одержать победу на Rolland Garros и оказаться в топ-10 мирового рейтинга WTA. Мне это удалось и поэтому я очень счастлива. А после 20 лет я обрела новые мечты".
Скьявоне отметила, что после завершения карьеры теннисистки она планирует начать тренерскую деятельность.
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