Итальянка Скьявоне объявила о завершении карьеры теннисистки

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне объявила о завершении профессиональной карьеры. 38-летняя победительница Открытого чемпионата Франции приняла окончательное решение об уходе из тенниса.

"Этот очень важный момент в моей жизни — я решила попрощаться с теннисом в качестве игрока, — приводит слова Скьявоне Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт WTA. — Я очень довольна своей профессиональной карьерой, жизнью и всем остальным".

"У меня было две мечты, когда мне было 18 лет: одержать победу на Rolland Garros и оказаться в топ-10 мирового рейтинга WTA. Мне это удалось и поэтому я очень счастлива. А после 20 лет я обрела новые мечты".

Скьявоне отметила, что после завершения карьеры теннисистки она планирует начать тренерскую деятельность.