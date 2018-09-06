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Заслуженный тренер России по теннису выделил двух спортсменов на US Open
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Заслуженный тренер России по теннису выделил двух спортсменов на US Open 

Газета.Ru 6 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон прокомментировал выступления российских теннисистов на турнире US Open, передает газета «Известия».
"Из всех наших теннисистов — и женщин, и мужчин — сейчас однозначно выделяется Хачанов. Его матч с Надалем показал, что Карен стоит на правильном пути, прогрессирует, у него достойный тренерский штаб. По классу игры он способен на равных соперничать с игроками из топ-10. Если бы в третьем круге ему достался не титулованный испанец, то он бы прошел гораздо дальше.
Рядом с ним находится и Медведев, который сейчас живет во Франции и под руководством местных специалистов также значительно прибавил. Эти два парня — главная надежда российского тенниса", — заявил Камельзон.
Ранее Павлюченкова и Севастова не смогли выйти в полуфинал парного турнира US Open.
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