Заслуженный тренер России по теннису выделил двух спортсменов на US Open

"Из всех наших теннисистов — и женщин, и мужчин — сейчас однозначно выделяется Хачанов. Его матч с Надалем показал, что Карен стоит на правильном пути, прогрессирует, у него достойный тренерский штаб. По классу игры он способен на равных соперничать с игроками из топ-10. Если бы в третьем круге ему достался не титулованный испанец, то он бы прошел гораздо дальше.

Рядом с ним находится и Медведев, который сейчас живет во Франции и под руководством местных специалистов также значительно прибавил. Эти два парня — главная надежда российского тенниса", — заявил Камельзон.

Ранее Павлюченкова и Севастова не смогли выйти в полуфинал парного турнира US Open.