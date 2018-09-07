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Барти и Вандевей вышли в финал US Open в парном разряде
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Барти и Вандевей вышли в финал US Open в парном разряде 

Чемпионат.com + ещё 8 7 сентября 2018
Австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей вышли в финал Открытого чемпионата США по теннису. В полуфинале австралийско-американская пара взяла верх над чешским дуэтом Барбора Крейчикова/Катержина Синякова со счётом 6:4, 7:6 (8:6).
Матч продолжался 1 час 51 минуту. Барти и Вандевей выполнили 2 эйса и реализовали 1 брейк-пойнт из 8 возможных. В активе Крейчиковой и Синяковой 2 эйса, 5 двойных ошибок, дуэт не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2 попыток.
В финале US Open Эшли Барти/Коко Вандевей сыграют с победителем противостояния Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай) — Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция)
Отметим, что Барти второй год подряд выходит в финал Открытого чемпионата США, правда, в прошлом году ее напарницей была австралийская теннисистка Кейси Деллаква.
US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема».
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