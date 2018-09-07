Барти и Вандевей вышли в финал US Open в парном разряде

Австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей вышли в финал Открытого чемпионата США по теннису. В полуфинале австралийско-американская пара взяла верх над чешским дуэтом Барбора Крейчикова/ Катержина Синякова со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 1 час 51 минуту. Барти и Вандевей выполнили 2 эйса и реализовали 1 брейк-пойнт из 8 возможных. В активе Крейчиковой и Синяковой 2 эйса, 5 двойных ошибок, дуэт не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2 попыток.

Отметим, что Барти второй год подряд выходит в финал Открытого чемпионата США, правда, в прошлом году ее напарницей была австралийская теннисистка Кейси Деллаква.

US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема».