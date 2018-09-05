Тим — о матче с Надалем: это самая эпичная игра, в которой я принимал участие

«Не припомню более эпичного матча с моим участием. Думаю, сегодняшнюю игру можно смело ставить на первое место. Да, я играл ранее несколько классных встреч, но сегодняшняя получилась особенно затяжной. К тому же я играл против великого теннисиста на поздней стадии турнира „Большого шлема“.

Конечно, сейчас я опустошён. Но уже через несколько дней вспомню это в положительном контексте, ведь я играл при заполненном стадионе имени Артура Эша с Рафой в 1/4 финала US Open», — цитирует Тима официальный сайт ATP.

Сегодняшний поединок стал самым затяжным для каждого из теннисистов в рамках Открытого чемпионата США.

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