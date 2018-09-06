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Новак Джокович: «Миллмэн дал мне бой»
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Новак Джокович: «Миллмэн дал мне бой» 

Спорт-Экспресс 6 сентября 2018
Сербский теннисист Новак Джокович — о победе над австралийцем Джоном Миллмэном (6:3, 6:4, 6:4) в 1/4 финала US Open.
— Мне было очень непросто. Мы играли почти три часа. Сейчас уже полночь. Нужно отдать должное Джону, он дал мне серьезный бой, — цитирует серба thepeninsulaqatar.com. — Нам обоим было тяжело. Я сменил много футболок во время матча. Я пытался терпеть и найти возможность выиграть матч. Погодные условия были сложными, но они были одинаковыми для нас обоих.
В полуфинале Джокович сыграет с японцем Кеи Нишикори.
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