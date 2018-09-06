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Джокович поспорит с Нисикори за выход в финал US Open
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Джокович поспорит с Нисикори за выход в финал US Open 

Vprognoze.ru 6 сентября 2018
Фото: Vprognoze.ru
Новак Джокович прошел в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале сербский теннисист одержал победу над представителем Австралии Джоном Миллманом. Матч длился почти 3 часа и завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Джоковича. Таким образом, счет в личных противостояниях стал 2:0. Добавим, благодаря этой победе Джокович вернется в топ-5 рейтинга АТP. За выход в финал US Open Новак Джокович сыграет с японцем Кеи Нисикори, который в своем матче обыграл хорватского теннисиста Марина Чилича. Новак Джокович поделился эмоциями после победы над Миллманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США следующим образом: «Мне было очень сложно. Мы провели на корте почти три часа. Сейчас уже полночь. Нужно отдать должное Джону, он дал мне серьезный бой. Нам обоим было непросто. Мне пришлось сменить много футболок во время матча. Я пытался терпеть и найти возможность одержать победу. Погодные условия было тяжелыми, но они были одинаковыми для нас обоих», — сказал Джокович. Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 27 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 53 млн долларов.
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