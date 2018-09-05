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Аргентинский теннисист дель Потро вышел в полуфинал US Open
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Аргентинский теннисист дель Потро вышел в полуфинал US Open 

Газета.Ru + ещё 12 5 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, сообщает "Советский спорт".
За 3 часа 30 минут он обыграл американца Джона Иснера со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Дель Потро выполнил 14 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из десяти.
В матче 1/2 финала аргентинец сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия).
Ранее американка Слоан Стивенс не смогла защитить титул чемпионки US Open.
Теннис. US Open (США). 1/4 финала Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Джон Иснер (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2
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