Аргентинский теннисист дель Потро вышел в полуфинал US Open 

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, сообщает "Советский спорт".
За 3 часа 30 минут он обыграл американца Джона Иснера со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Дель Потро выполнил 14 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из десяти.
В матче 1/2 финала аргентинец сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия).
Ранее американка Слоан Стивенс не смогла защитить титул чемпионки US Open.
Теннис. US Open (США). 1/4 финала Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Джон Иснер (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2