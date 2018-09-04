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Дель Потро одолеет Иснера и выйдет в полуфинал US Open, уверены эксперты
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Дель Потро одолеет Иснера и выйдет в полуфинал US Open, уверены эксперты 

Чемпионат.com + ещё 12 4 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (3) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, обыграв хорвата Борну Чорича (20) cо счётом 6:4, 6:3, 6:1. За выход в полуфинал аргентинец 4 сентября поспорит с американцем Джоном Иснером (11).
Согласно котировкам, у аргентинца больше шансов в этом матче. Победа Иснера оценивается коэффициентом 3.70, победа с форой «+3,5» гейма — 2.20. Если Хуан-Мартин дель Потро сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.32. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.72. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.50.
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