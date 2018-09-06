Победы Осаки и Кис — в видеообзоре четвертьфиналов US Open 2018

Японская теннисистка Наоми Осака в четвертьфинале Открытого чемпионата США в двух сетах разгромила украинку Лесю Цуренко со счётом 6:1, 6:1. Матч продолжался 57 минут.

Наоми 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

В полуфинале Осака сыграет с прошлогодней финалисткой Открытого чемпионата США американкой Мэдисон Кис, которая победила представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:4, 6:3. Мэдисон 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Суарес-Наварро 1 эйс и ни одного брейка.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».

Соревнования в женском одиночном разряде на US Open 2018 завершатся 8 сентября.