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Победы Осаки и Кис — в видеообзоре четвертьфиналов US Open 2018
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Победы Осаки и Кис — в видеообзоре четвертьфиналов US Open 2018 

Чемпионат.com + ещё 1 6 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Японская теннисистка Наоми Осака в четвертьфинале Открытого чемпионата США в двух сетах разгромила украинку Лесю Цуренко со счётом 6:1, 6:1. Матч продолжался 57 минут.
Наоми 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
В полуфинале Осака сыграет с прошлогодней финалисткой Открытого чемпионата США американкой Мэдисон Кис, которая победила представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:4, 6:3. Мэдисон 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Суарес-Наварро 1 эйс и ни одного брейка.
Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».
Соревнования в женском одиночном разряде на US Open 2018 завершатся 8 сентября.
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