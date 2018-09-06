Представители Москвы взяли золото в парном разряде по теннису на турнире в Лефортове

Золото мужского парного разряда по теннису турнира Moscow Open 2018, завершившегося в детской теннисной школе «Белокаменная» района Лефортово, досталось представителям Москвы Ивану Денисову и Михаилу Соколовскому . Об этом заявили в администрации учреждения. — Иван Денисов и Михаил Соколовский переиграли в финальном трехсетовом матче других представителей столицы — Шалву Джанашия и Александра Журбина — 6:2, 5:7, 11:9. В женском разряде победа досталась Анастасии Фроловой из Самары и Анне Моргиной из Москвы, которые оказались сильнее Анастасии Харитоновой из Подольска и Дарьи Назаркиной из Москвы — 6:3, 6:4, — отметили в школе. Отметим, что всего в турнире участвовали 128 теннисистов из восьми стран. (вт)