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Рафаэль Надаль: «Тяжело играть с такой болью»
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Рафаэль Надаль: «Тяжело играть с такой болью» 

Спорт-Экспресс + ещё 5 8 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Испанец Рафаэль Надаль пожаловался на проблемы со здоровьем, которые преследовали его по ходу US Open. Он отказался от борьбы после двух проигранных сетов в полуфинальном матче с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
— У меня были проблемы по ходу всего турнира, — цитирует AFP Надаля. — Я ощущал дискомфорт в колене. Потом просто пытался понять, становится ли лучше по ходу игры. В этот раз лучше не становилось. Я ждал как можно дольше. Было очень обидно отказываться от борьбы. Но решение следовало принять. Тяжело играть с болью. Это даже не теннисный матч, потому что на корте был один полноценный игрок. Я ненавижу сдаваться, но играть так было слишком сложно.
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