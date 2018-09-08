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Джокович обыграл Нисикори и в финале US Open встретится с дель Потро
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Джокович обыграл Нисикори и в финале US Open встретится с дель Потро 

Чемпионат.com + ещё 17 8 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Сербский теннисист Новак Джокович (6) в полуфинале Открытого чемпионата США взял верх над японцем Кеем Нисикори (21) со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.
Джокович записал в свой актив 3 эйса, сделал 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету Нисикори 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки, также он не реализовал ни одного брейка из двух.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В финале Джокович сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (3), который в другом полуфинале оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля. Первая ракетка мира не смог доиграть матч из-за травмы правого колена.
Мужской финал состоится в воскресенье, 9 сентября.
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