Аналитики: Джокович победит Нисикори в полуфинале Открытого чемпионата США

Сербский теннисист Новак Джокович (6) в четвертьфинале Открытого чемпионата США взял верх над австралийцем Джоном Миллманом (55) — 6:3, 6:4, 6:4. За выход в финал Джокович в ночь на 8 сентября поборется с японцем Кеем Нисикори (21).

Согласно котировкам, у японца меньше шансов в этом матче. Победа Нисикори оценивается коэффициентом 5.25, победа с форой «+7,5» гейма — 1.57. Если Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.19. На то, что он сумеет отыграть фору в 7,5 гейма, можно поставить за 2.50. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 4.30.