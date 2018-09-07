Пробившаяся в полуфинал US Open Севастова: «Думала, может, вернусь в топ-100»

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова призналась, что несколько лет назад не ставила перед собой таких целей. В 2013 году она объявила о завершении карьеры, но в 2014 году решила вернуться. Латвийка выбила действующую чемпионку турнира Стивенс и в полуфинале сыграет с Сереной Уильямс

«Чувствую себя счастливой. Нужно еще оглянуться назад и еще раз посмотреть на этот путь, он был невероятным! Последние 3-4 года.

После возвращения в теннис я не ставила серьезных целей. Думала, может, вернусь в топ-100, смогу играть еще на протяжении нескольких лет, получать удовольствие от игры, и все», — цитирует Севастову пресс-служба US Open.