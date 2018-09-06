Свитолина прекратила сотрудничество с тренером Аьсоном

Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила сотрудничество с французским тренером Тьерри Ансьоном.

7-я ракетка мира работала вместе с французом на протяжении последних 20 месяцев. Свитолина решила завершить совместную работу после поражения от Анастасии Севастовой на Открытом чемпионате США по теннису.

За время совместной работы с Асьоном Свитолина выиграла три титула WTA Tour, но на турнирах «Большого шлема» не смогла пройти дальше четвертьфинала.

Менеджер Свитолиной Стефан Гуров сообщил, что спортсменка и тренер по обоюдному согласию решили прекратить сотрудничество. По словам Гурова, Свитолина и Асьон сохранили уважительные взаимоотношения. Имя нового тренера спортсменки пока не называется.