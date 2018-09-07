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Серена Уильямс — Анастасия Севастова. Прогноз и ставки на теннисный матч 7 сентября
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Серена Уильямс — Анастасия Севастова. Прогноз и ставки на теннисный матч 7 сентября 

LiveSport.Ru 7 сентября 2018
Фото: LiveSport.Ru
Серена Уильямс
Американка является 26-й ракеткой мира, а на домашнем первенстве ей достался 17-й номер посева.
После возвращения на корт из декрета Серена довольно долго набирала форму, но теперь вышла на свой пик и напоминает саму себя былых времен. Ее лучшим результатом стал финал Уимблдона.
Все прогнозы на US Open
На US Open Уильямс-младшая оставила за бортом соревнований Кайю Канепи, Винус Уильямс, Карину Виттхефт и Магду Линетт. Сестру она и вовсе разгромила — 6:1, 6:2.
Анастасия Севастова
Латвийка получила 19-й номер посева, а в рейтинге WTA она занимает 18-ю строчку.
В нынешнем сезоне Анастасии удалось выйти в финал Мальорки, а также завоевать титул в Бухаресте. Теперь Севастова проводит свой лучший мэйджор в карьере. Теннисистка не скрывала в беседе с журналистами, что и полуфинал для нее — великолепный результат.
На пути в предпоследнюю стадию первенства латвийка разделалась с Донной Векич, Клэр Лиу, Екатериной Макаровой, Элиной Свитолиной и Слоан Стивенс.
Последняя из соперниц была действующей чемпионкой US Open и не смогла показать свою игру против Севастовой, уступив фактически без шансов — 2:6, 3:6.
Прогноз
11 из 12 побед на харде Серена добыла в двух партиях. Мы считаем, что американка ощутимо превосходит соперницу по силе и мощи ударов, а в родных стенах она попытается быстро одержать победу и сэкономить силы перед финалом. Ставим на победу Уильямс в двух сетах за 1,69.
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