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М. Брайан и Сок вышли в финал US Open в парном разряде
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М. Брайан и Сок вышли в финал US Open в парном разряде 

Чемпионат.com + ещё 6 7 сентября 2018
Американские теннисисты Майк Брайан и Джек Сок пробились в финал Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. В полуфинале они в трёх сетах переиграли колумбийский дуэт Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фара со счётом 6:2, 7:6, 6:4.
Матч продолжался 2 часа и 15 минут. Брайан и Сок выполнили 10 эйсов, их соперники сделали 5 подач навылет. Американский дуэт допустил 3 двойные ошибки, в пассиве колумбийцев — 2 двойные ошибки. Брайан и Сок выиграли 4 из 14 брейк-поинтов, Кабаль и Фара взяли лишь 1 из 5 брейков.
В финале Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде Брайан и Сок встретятся с дуэтом Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия). Этот матч состоится 7 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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