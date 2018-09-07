М. Брайан и Сок вышли в финал US Open в парном разряде

Американские теннисисты Майк Брайан и Джек Сок пробились в финал Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. В полуфинале они в трёх сетах переиграли колумбийский дуэт Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фара со счётом 6:2, 7:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 15 минут. Брайан и Сок выполнили 10 эйсов, их соперники сделали 5 подач навылет. Американский дуэт допустил 3 двойные ошибки, в пассиве колумбийцев — 2 двойные ошибки. Брайан и Сок выиграли 4 из 14 брейк-поинтов, Кабаль и Фара взяли лишь 1 из 5 брейков.