Уильямс обыграла Севастову и вышла в финал US Open

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. / ТАСС /. Американка Серена Уильямс оказалась сильнее латвийки Анастасии Севастовой в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью— Йорке.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Уильямс, посеянной на турнире под 17-м номером. Севастова имела 19-й номер посева. Спортсменки первый раз встречались друг с другом.

В финале Уильямс сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония, 20) — Мэдисон Киз (США, 14). Американка стала самой возрастной финалисткой в истории US Open (36 лет).

Уильямс в 18-й раз играет на Открытом чемпионате США, она шесть раз становилась победительницей турнира (1999, 2002, 2008, 2012-2014). Севастова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема. Также она стала первой латвийской теннисисткой, добившейся такого результата. Ранее ее лучшим выступлением на турнирах Большого шлема был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2016, 2017).

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.