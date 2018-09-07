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Уильямс обыграла Севастову и вышла в финал US Open
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Уильямс обыграла Севастову и вышла в финал US Open 

ТАСС 7 сентября 2018
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс оказалась сильнее латвийки Анастасии Севастовой в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью— Йорке.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Уильямс, посеянной на турнире под 17-м номером. Севастова имела 19-й номер посева. Спортсменки первый раз встречались друг с другом.
В финале Уильямс сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония, 20) — Мэдисон Киз (США, 14). Американка стала самой возрастной финалисткой в истории US Open (36 лет).
Уильямс в 18-й раз играет на Открытом чемпионате США, она шесть раз становилась победительницей турнира (1999, 2002, 2008, 2012-2014). Севастова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема. Также она стала первой латвийской теннисисткой, добившейся такого результата. Ранее ее лучшим выступлением на турнирах Большого шлема был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2016, 2017).
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.
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