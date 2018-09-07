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Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open
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Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open 

Вести.Ru + ещё 1 7 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
На нью-йоркских продолжаются матчи Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. Первой финалисткой соревнований в женском одиночном разряде стала американка Серена Уильямс, посеянная на турнире под 17-м номером.
В первом полуфинальном матче Уильямс-младшая одержала победу над латвийкой Анастасией Севастовой, которая имела 19-й номер посева. Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу американки.
В финале Серена Уильямс сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония, 20) — Мэдисон Киз (США, 14).
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