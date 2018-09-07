Осака вышла в финал US Open, где сыграет с С. Уильямс 

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале соревнований 20-я сеяная в двух сетах обыграла американку Мэдисон Кис (14) со счётом 6:2, 6:3. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3-1 в пользу Кис. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Осака 2 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Кис 3 эйса, теннисистка обошлась без двойных ошибок, а также не реализовала ни одного брейк-пойнта из 13.
В финале Осака встретится с американкой Сереной Уильямс (17), обыгравшей латвийку Анастасию Севастову (19) со счётом 6:3, 6:0. US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Женский финал состоится в субботу, 8 сентября, действующей чемпионкой является американка Слоан Стивенс.