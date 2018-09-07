Родина и Ястремская пробились в полуфинал турнира в Чикаго в парном разряде

В четвертьфинале они одолели представительницу Чили Алексу Гуарачи и американку Дезире Кравчик со счётом 1:6, 6:3, [10:4]. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Евгения и Даяна совершили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

За выход в финал первого розыгрыша турнира в Чикаго в парном разряде Родина и Ястремская поспорят с американскими теннисистками Айшей Мухаммад и Марией Санчес