US Open: Серена Уильямс в финале сыграет с японкой Наоми Осакой

Японская теннисистка Наоми Осака впервые в своей карьере вышла в финал Открытого чемпионата. В полуфинале она переиграла американку Мэдисон Киз, передает AFP.

Как отмечается, встреча Осаки и Киз продолжалась почти полтора часа и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 20-летней теннисистки из Страны восходящего солнца.

Эта победа стала для Осаки первой в очном противостоянии с Киз. До этого она играла с ней три раза и трижды уступала.

В финале US Open Осака встретится с другой американкой — Сереной Уильямс , которая ранее оказалась сильнее спортсменки из Латвии Анастасии Севастовой. Поединок продлился чуть больше часа и закончился со счетом 6:3, 6:0. При этом теннисистки играл друг с другом впервые.

Напомним, финал турнира в женском разряде пройдет в субботу, 8 сентября. Действующим победителем US Open является американка Слоан Стивенс.

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