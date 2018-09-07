Ещё
US Open: Серена Уильямс в финале сыграет с японкой Наоми Осакой
Далее:
Читайте также:
Ещё

US Open: Серена Уильямс в финале сыграет с японкой Наоми Осакой 

Мир24 + ещё 1 7 сентября 2018
Фото: Мир24
Японская теннисистка Наоми Осака впервые в своей карьере вышла в финал Открытого чемпионата. В полуфинале она переиграла американку Мэдисон Киз, передает AFP.
Как отмечается, встреча Осаки и Киз продолжалась почти полтора часа и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 20-летней теннисистки из Страны восходящего солнца.
Эта победа стала для Осаки первой в очном противостоянии с Киз. До этого она играла с ней три раза и трижды уступала.
В финале US Open Осака встретится с другой американкой — Сереной Уильямс, которая ранее оказалась сильнее спортсменки из Латвии Анастасии Севастовой. Поединок продлился чуть больше часа и закончился со счетом 6:3, 6:0. При этом теннисистки играл друг с другом впервые.
Напомним, финал турнира в женском разряде пройдет в субботу, 8 сентября. Действующим победителем US Open является американка Слоан Стивенс.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Макарова вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису US Open: Серена Уильямс в финале сыграет с японкой Наоми Осакой Новак Джокович вышел в финал US Open, где встретится с дель Потро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение