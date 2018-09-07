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В Приморье пройдут второй международный турнир по дзюдо
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В Приморье пройдут второй международный турнир по дзюдо 

Primpress 7 сентября 2018
Фото: Primpress
Во Владивостоке в рамках ВЭФ состоится второй ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано. Участниками станут юноши и девушки до 18 лет. Соревнования стартуют 12 сентября на «Фетисов Арене», сообщает PRIMPRESS.
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