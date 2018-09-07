В Приморье пройдут второй международный турнир по дзюдо

Во Владивостоке в рамках ВЭФ состоится второй ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано. Участниками станут юноши и девушки до 18 лет. Соревнования стартуют 12 сентября на «Фетисов Арене», сообщает PRIMPRESS.