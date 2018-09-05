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Севастова: «Против Стивенс мне пришлось прибавлять в агрессии»
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Севастова: «Против Стивенс мне пришлось прибавлять в агрессии» 

SPORT24.ru + ещё 1 5 сентября 2018
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова поделилась эмоциями после победы над американкой Слоан Стивенс в четвертьфпнале US Open со счетом 6:2, 6:3. Стивенс сложила с себя полномочия действующей чемпионки US Open.
«Сдержать Стивенс сложно, мячи после ее ударов летят очень тяжело. Она придает мячу сильное вращение с форхэнда, быстро переходит в атаку, активно передвигается по корту и хорошо подает. С ней трудно бороться за очки, мне пришлось прибавлять в агрессии», — приводит слова Севастовой официальный сайт WTA.
За место в финале турнира Севастова сразится с еще одной хозяйкой кортов — Сереной Уильямс. Финал US Open в женском одиночном разряде пройдет 8 сентября.
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