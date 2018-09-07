На 7-й Текстильщиков состоялся шахматно-шашечный турнир

Шахматно-шашечный турнир среди участников проекта «Московское долголетие» состоялся в филиале «Текстильщики» центра социального обслуживания «Кузьминки». Об этом сообщили в администрации филиала.

— Спортсмены, принявшие участие в шахматном турнире, сражались за личное первенство. Борьба оказалась очень захватывающей. Победителем в шахматном турнире стал Григорий Осипов , победителем в шашечном турнире — Василий Туркин. Всем участникам вручены подарки и медали, — отметил сотрудник учреждения.

Напомним, что центр соцобслуживания в Текстильщиках находится по адресу улица 7-я Текстильщиков, дом 7, строение 1. (мю)