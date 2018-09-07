Дагестанка Кисаран Халлаева выиграла международный турнир по тхэквондо в Москве

Дагестанка Кисаран Халлаева выиграла международный турнир по тхэквондо в МосквеВоспитанница дагестанской школы тхэквондо Кисаран Халлаева стала победительницей международного рейтингового турнира G1 «Russia Open», проходившего в Москве.

Московский турнир в календаре международной Федерации тхэквондо является одним из самых представительных. Участие в нем в этом году приняли около 30 спортсменов из более 50 стран мира.

Кисаран Халлаева завоевала золотую медаль соревнований в весовой категории до 57 кг.

В этом году спортсменка также выиграла летнюю Всероссийскую спартакиаду молодежи России.