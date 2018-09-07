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Дагестанка Кисаран Халлаева выиграла международный турнир по тхэквондо в Москве
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Дагестанка Кисаран Халлаева выиграла международный турнир по тхэквондо в Москве 

Mirmol.ru 7 сентября 2018
Фото: Mirmol.ru
Дагестанка Кисаран Халлаева выиграла международный турнир по тхэквондо в МосквеВоспитанница дагестанской школы тхэквондо Кисаран Халлаева стала победительницей международного рейтингового турнира G1 «Russia Open», проходившего в Москве.
Московский турнир в календаре международной Федерации тхэквондо является одним из самых представительных. Участие в нем в этом году приняли около 30 спортсменов из более 50 стран мира.
Кисаран Халлаева завоевала золотую медаль соревнований в весовой категории до 57 кг.
В этом году спортсменка также выиграла летнюю Всероссийскую спартакиаду молодежи России.
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