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Надаль — дель Потро: котировки на полуфинал Открытого чемпионата США,
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Надаль — дель Потро: котировки на полуфинал Открытого чемпионата США, 

Чемпионат.com + ещё 3 7 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв представителя Австрии Доминика Тима со счётом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). За выход в финал Надаль 7 сентября поспорит с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро.
Согласно котировкам, у аргентинца меньше шансов в этом матче. Победа дель Потро оценивается коэффициентом 2.34, победа с форой «+3,5» гейма — 1.72. Если Рафаэль Надаль сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.67. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.18. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.00.
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