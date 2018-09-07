Американцы Брайан и Сок стали чемпионами US Open в парном разряде

Общий призовой фонд заключительного в сезоне американского турнира серии Большого шлема составляет $53 млн После этого успеха в Нью-Йорке Брайан стал 18-кратным победителем турниров Большого шлема в мужском парном разряде, что является рекордным показателем среди всех теннисистов. Большинство своих титулов американец выиграл в паре со своим братом Бобом, который сейчас не выступает из-за травмы.

Это уже второй титул на турнирах Большого шлема для этой пары в текущем сезоне. Ранее американцы также стали триумфаторами Уимблдона, а также становились других победителями крупных турниров.