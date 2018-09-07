Ещё
Американцы Брайан и Сок стали чемпионами US Open в парном разряде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американцы Брайан и Сок стали чемпионами US Open в парном разряде 

Газета.Ru + ещё 5 7 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Американские теннисисты Майк Брайан и Джек Сок стали победителями US Open в мужском парном разряде, сообщает ТАСС. В финальном матче в двух сетах со счетом 6:3, 6:1 были повержены поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело.
Общий призовой фонд заключительного в сезоне американского турнира серии Большого шлема составляет $53 млн  После этого успеха в Нью-Йорке Брайан стал 18-кратным победителем турниров Большого шлема в мужском парном разряде, что является рекордным показателем среди всех теннисистов. Большинство своих титулов американец выиграл в паре со своим братом Бобом, который сейчас не выступает из-за травмы.
Это уже второй титул на турнирах Большого шлема для этой пары в текущем сезоне. Ранее американцы также стали триумфаторами Уимблдона, а также становились других победителями крупных турниров.
Газета.Ru: последние новости
Пеле поздравил японскую теннисистку Осаку с победой на US Open Хачанов и Герасимов откроют матч Россия — Белоруссия на Кубке Дэвиса Теннисистка Родина выбыла в первом круге турнира в Квебеке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение