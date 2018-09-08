Травма колена помешала Надалю пробиться в финал US Open

Проигрывая после двух сетов со счётом 6:7 (3:7), 2:6, Надаль был вынужден отказаться от продолжения борьбы из-за травмы колена.

Таким образом дель Потро второй раз в карьере пробился в финал US Open и поспорит за титул либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с представителем Японии Кеи Нисикори.