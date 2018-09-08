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Травма колена помешала Надалю пробиться в финал US Open
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Травма колена помешала Надалю пробиться в финал US Open 

RT на русском + ещё 2 8 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Действующий лидер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) испанец Рафаэль Надаль не смог доиграть полуфинальный матч Открытого чемпионата США — четвёртого и последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема», — против аргентинца Хуана Мартина дель Потро.
Проигрывая после двух сетов со счётом 6:7 (3:7), 2:6, Надаль был вынужден отказаться от продолжения борьбы из-за травмы колена.
Таким образом дель Потро второй раз в карьере пробился в финал US Open и поспорит за титул либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с представителем Японии Кеи Нисикори.
Ранее сообщалось, что американцы Майк Брайан и Джек Сок стали победителями US Open в парном разряде.
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