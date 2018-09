Новак Джокович: «С огромным уважением отношусь к Дель Потро»

Серб Новак Джокович после победы над японцем Кеи Нишикори в 1/2 финала US Open отметил, что с уважением относится к следующему сопернику Хуану Мартину Дель Потро . Финал состоится 9 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.

— Мы играли с Дель Потро 18 раз, — приводит пресс-служба турнира слова Джоковича. — Я очень уважаю его как человека и как теннисиста.

"We've played 18 times. I have tremendous respect for him as a person and a player. "@DjokerNole's thoughts on @delpotrojuan #USOpen pic.twitter.com/ytvBJfdvVv

