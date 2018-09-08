Хуан Мартин Дель Потро: «Я видел, как Надалю тяжело»

— Я видел, как Надалю было тяжело во втором сете, — цитирует AFP Дель Потро. — Пытался играть в свой теннис и видел, как он страдает. Сказал себе, что мне нужно сосредоточиться на своей игре, а не думать о сопернике. Потому что никогда не знаешь, что может случиться. Решил стать более агрессивным, а потом он отказался от борьбы.

Не могу поверить, что сыграю в финале US Open. Это мой любимый турнир. Я много работал ради этого.