Ещё
Дель Потро: видел страдания Надаля, поэтому решил сыграть агрессивнее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дель Потро: видел страдания Надаля, поэтому решил сыграть агрессивнее 

RT на русском 8 сентября 2018
Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал победу в полуфинале Открытого чемпионата США над испанцем Рафаэлем Надалем, который из-за травмы не смог завершить матч.
«Я видел, что Надаль страдает, особенно во втором сете. Тогда я сказал себе, что нужно сосредоточиться на своей игре. Начал действовать агрессивнее», — цитирует Дель Потро Sport24 со ссылкой на AFP.
Он также отметил важность того, что он вышел в финал турнира Большого шлема, так как тоже испытывал большие проблемы со здоровьем по ходу карьеры.
«Не могу поверить, что у меня будет ещё один шанс сыграть в финале Большого шлема, на моём любимом турнире. Для меня это очень важно», — заявил Дель Потро.
Ранее американский теннисист Майк Брайан установил новый рекорд по победам на турнирах Большого шлема в парном разряде.
RT на русском: последние новости
Итоги 11-го дня US Open Макарова победила Гёргес и вышла в третий круг US Open Нарисовавшему карикатуру на Уильямс художнику поступают угрозы и обвинения в расизме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение