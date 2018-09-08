Алексис Оганян посвятил С. Уильямс трогательный ролик, показав кадры с родов жены

За сутки до финального матча US Open, в котором американка Серена Уильямс сыграет с японкой Наоми Осакой, муж Серены Алексис Оганян опубликовал у себя в «твиттере» трогательный ролик, в котором Уильямс-младшая говорит о своём выходе в финал. В перебивке ролика появляются кадры, на которых Серена находится на больничной койке сразу после родов. «Она боролась за свою жизнь, за нашего ребёнка, за равенство между мужчинами и женщинами и никогда не сдавалась. Я сделал этот ролик вчера вечером после её полуфинального матча. Помогите мне убедиться в том, что она увидит его. Я люблю тебя, Серена», — гласит подпись под видеозаписью.

Почти весь прошлый сезон Уильямс пропустила из-за беременности и родов. Вернувшись на корт, 36-летняя теннисистка сумела выйти в два из трёх турниров «Большого шлема», в которых участвовала.