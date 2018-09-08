Ещё
Алексис Оганян посвятил С. Уильямс трогательный ролик, показав кадры с родов жены
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексис Оганян посвятил С. Уильямс трогательный ролик, показав кадры с родов жены 

Чемпионат.com 8 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
За сутки до финального матча US Open, в котором американка Серена Уильямс сыграет с японкой Наоми Осакой, муж Серены Алексис Оганян опубликовал у себя в «твиттере» трогательный ролик, в котором Уильямс-младшая говорит о своём выходе в финал. В перебивке ролика появляются кадры, на которых Серена находится на больничной койке сразу после родов. «Она боролась за свою жизнь, за нашего ребёнка, за равенство между мужчинами и женщинами и никогда не сдавалась. Я сделал этот ролик вчера вечером после её полуфинального матча. Помогите мне убедиться в том, что она увидит его. Я люблю тебя, Серена», — гласит подпись под видеозаписью.
Почти весь прошлый сезон Уильямс пропустила из-за беременности и родов. Вернувшись на корт, 36-летняя теннисистка сумела выйти в два из трёх турниров «Большого шлема», в которых участвовала.
Чемпионат.com: последние новости
Горнолыжница Вонн: мне жаль Наоми Осаку Впервые за 17 лет четверо австралийцев попали в топ-50 рейтинга ATP Шафаржова покинула турнир в Квебеке, Говорцова и Боузкова прошли во второй круг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение