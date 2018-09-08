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Ристич: Нисикори — джентльмен, он предложил оплатить мой счёт в ресторане
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Ристич: Нисикори — джентльмен, он предложил оплатить мой счёт в ресторане 

Чемпионат.com 8 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Жена серба Новака Джоковича Елена Ристич рассказала о недавней встрече в ресторане с японцем Кей Нисикори. «Я стояла в очереди в ресторан для игроков накануне четвертьфинального матча Новака. Только я потянулась за кошельком, чтобы оплатить счёт, как появился очень приятный джентльмен и предложил заплатить вместо меня. Спасибо тебе Кей, ты настоящий джентльмен и великолепный человек», — заявила Ристич в своём «твиттере». Джокович и Нисикори встретились в полуфинале американского мэйджора. Уверенную победу одержал сербский теннисист — 6:3, 6:4, 6:2.
В решающем поединке Открытого чемпионата США муж Елены Ристич сыграет с аргентинским теннисистом Хуаном-Мартином дель Потро (3). Финал турнира состоится 9 сентября.
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