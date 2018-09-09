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Серена устроила еще одну истерику на награждении и со слезами на глазах просила не освистывать ее. Видео
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Серена устроила еще одну истерику на награждении и со слезами на глазах просила не освистывать ее. Видео 

Спорт-Экспресс + ещё 1 9 сентября 2018
Японка Наоми Осака обыграла американку Серену Уильямс (6:2, 6:4) в финале US Open. Матч ознаменовался скандальным поведением американской теннисистки.
Первое предупреждение от судьи на вышке — Карлоса Рамоса — американка получила за подсказку с трибуны от тренера Патрика Муратоглу. 36-летняя теннисистка, естественно, заявила, что никаких подсказок не было, и отдельно подчеркнула, что никогда не обманывает. Поиграв пятый гейм второй партии, Уильямс-младшая сломала ракетку о корт, за что, по правилам, судья должен был вынести предупреждение, но поскольку для Серены оно оказалось вторым, она была наказана штрафным очком и начала шестой гейм со счета 0:15.
При 4:3 американка вновь вступила в дискуссию с Рамосом, назвав его лжецом и вором и неоднократно повторив, что он украл у нее очко, и заявила, что он больше никогда не будет работать на ее матчах. Также он требовала у него извинений в свой адрес. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах доказывала ему, что никого не обманывала, а также подняла тему, что судья на вышке предвзято относится к ней, потому что он — мужчина, а она — женщина. Это привело к тому, что с Уильямс-младшей сняли еще и гейм.
Подавая при 5:3, Осака довела встречу до победы. На церемонии награждения американка расплакалась. Со слезами на глазах она просила не освистывать ее. Также она поздравила соперницу с победой.
Serena gracious at the 🏆 presentation ceremony pic.twitter.com/QK1Wnxyjte
— Soogi Katende (@SoogiKatende) 8 сентября 2018 г.
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