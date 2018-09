Елена Веснина: «Серена — великая чемпионка, но правила есть правила»

Российская теннисистка Елена Веснина — о поведении американки Серены Уильямс в финальном матче US Open против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6).

Coaching and racket abuse yes..Everyone is getting warnings for that immediately, but of course everything else just went out of control. I never seen something like this ever (( — Elena Vesnina (@EVesnina001) 8 сентября 2018 г.

— Было ли наказание Уильямс справедливым? Да. Подсказка тренера и сломанная ракетка — все мгновенно получают за это предупреждение. Но, конечно, все вышло из под контроля, — написала россиянка в Твиттере. — Я никогда не видела ничего подобного. Забирают ли гейм за то, что судью назвали жуликом? Конечно, все зависит от судьи. Было грустно видеть, что Наоми плакала, будто она проиграла финал, хотя она просто играла лучше. Несомненно, Серена — величайшая чемпионка, лучшая в истории. Но есть правила. Это был очень грустный финал.

Первое предупреждение от судьи на вышке — Карлоса Рамоса — американка получила за подсказку с трибуны от тренера Патрика Муратоглу. 36-летняя теннисистка, естественно, заявила, что никаких подсказок не было, и отдельно подчеркнула, что никогда не обманывает. Поиграв пятый гейм второй партии, Уильямс-младшая сломала ракетку о корт, за что, по правилам, судья должен был вынести предупреждение, но поскольку для Серены оно оказалось вторым, она была наказана штрафным очком и начала шестой гейм со счета 0:15.

При счете 4:3 американка вновь вступила в дискуссию с Рамосом. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах доказывала ему, что никого не обманывала, а также подняла тему, что судья на вышке предвзято относится к ней, потому что он — мужчина, а она — женщина. Это привело к тому, что с Уильямс-младшей сняли еще и гейм.

